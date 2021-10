Śmierć 25-latka we Wrocławiu. Zatrzymano 8 osób, w tym czterech b. policjantów

Osiem osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym śmierci Dmytra Nikiforenki - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o obywatela Ukrainy, który zmarł w lipcu w po przewiezieniu do izby wytrzeźwień we Wrocławiu. Czterech z zatrzymanych to osoby, które w chwili śmierci Ukraińca były policjantami.