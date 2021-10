Ponad 40 tys. infekcji w UK. Więcej zakażeń i zgonów, niż rok temu.

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby wykryto 40 701 zakażeń koronawirusem, co jest pierwszym przypadkiem od 6 września, by dobowy bilans przekroczył 40 tys. Stwierdzono także 122 nowe zgony z powodu Covid-19. To o 52 zgony i 20 tys. zakażeń więcej niż 7 października ubiegłego roku.