Pociągiem z Krakowa do Chorwacji

Portal RynekKolejowy.pl informuje, że RegioJet zgłosił wstępny rozkład jazdy pociągów z Krakowa do Rijeki i Splitu do czeskiego urzędu transportu kolejowego (Drážní Úřad). Wedlug doniesień portalu branżowego, który to powołuje się na czeski portal zdopravy.cz pociąg ma kursować w...