InPost ukrywa komentarze pod swoimi postami z prośbą o pomoc

Spróbujcie napisać komentarz pod postem na temat ukrywania komentarzy. Do 10 minut wasz komentarz będzie ukryty, czyli niewidoczny dla innych osób i InPost przestanie na niego odpowiadać. Wy będziecie go cały czas widzieć myśląc, że widzą go wszyscy. Geniusze Social Media? Więcej poniżej