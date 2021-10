Rosnące ceny CO2 i pakiet klimatyczny groźne dla przemysłu Polska straci pozycję

Coraz wyższe ceny uprawnień do emisji CO2 oraz zmiany zaproponowane w pakiecie dotyczącym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych Fit for 55 mogą spowodować, że firmy z polskiego przemysłu będą się przenosić do innych krajów - stwierdza Magdalena Maj z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.