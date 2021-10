Glapiński: za podwyżką stóp procentowych stoi Duch Święty

Adam Glapiński stwierdził, że to nieprawda, że na decyzję o podwyżce stóp procentowych wpłynął list byłych członków RPP i prezesów NBP. - Mogę zapewnić w imieniu członków Rady, że to nie miało znaczenia - powiedział Adam Glapiński. Dodał, że stało się to co najwyżej za sprawą Ducha Świętego.