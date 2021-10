Kierowca chevroleta zabił 4-latka na oczach ojca. Uciekł z miejsca wypadku

W niedzielne popołudnie doszło do tragedii przy skrzyżowaniu ul. 30 Stycznia i Dąbrowskiego w Gorzowie. Kierujący chevroletem śmiertelnie potrącił 4-letnie dziecko na przejściu dla pieszych. Do tragedii doszło do oczach ojca, który czekał na chodniku z synem, aby przejść na drugą stronę...