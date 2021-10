Żywność będzie coraz droższa! GUS: Gaz podrożał o 580 proc.!

Zgodnie z danymi GUS za 2020 r. czteroosobowa rodzina wydawała na jedzenie ok. 1300 zł. Już w zeszłym roku ceny w porównaniu do 2019 r. wzrosły o 6,5 proc. W tym roku do rosnących cen żywności przyczyniają się jeszcze bezprecedensowe podwyżki ceny gazu, które od początku roku wzrosły o 580 proc.