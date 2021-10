Premier i szef NBP ogłaszają cud gospodarczy. "Grecy też tak mogli mówić"

Szef NBP przekonuje, że mamy do czynienia z "polskim cudem gospodarczym". Premier pisze o nim w światowych mediach. A mimo to coraz więcej grup zawodowych protestuje - medycy, nauczyciele, budżetówka, listonosze, rolnicy, skarbówka, ratownicy, pracownicy sądów i prokuratur - to tylko część z nich.