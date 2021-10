Druga co do wielkości radiostacja na świecie -echa i historia Radiostacji Babice

Gdyby istniała do dziś, wznosiłaby się ponad taras widokowy Pałacu Kultury w Warszawie. Była drugą co do wielkości radiostacją świata. Z 10 ogromnych wież – wysokich na 126 metrów – nadawano telegramy przez Atlantyk. Zbombardowany przez Niemców teren porasta teraz las. Wśród drzew można wciąż...