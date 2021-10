Polacy uwielbiają być poniżani przez ludzi, których uważają za "lepszych"

Żewłakow płacze, że po odebraniu prawka za zderzenie z autobusem, nie będzie miał jak dojeżdżać do pracy, Mata po koncercie na którym zachęcano do powrotu autobusem, wraca helikopterem, a deweloperzy, pod postacią anonimowej czytelniczki, zachwalają do zakup "miniapartamentów" w Wyborczej. (Od 1:22)