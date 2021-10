Transfery w PKO BP i PZU. Jacek Sasin lokuje swoich ludzi w radach nadzorczych

Kręci się karuzela stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Dwaj kandydaci resortu Ministerstwo Aktywów Państwowych trafili do PKO BP, a jeden do PZU. Nie mają doświadczenia w bankowości i ubezpieczeniach. Jeden z nich za to dobrze zna się z Łukaszem Szumowskim.