Czy zachód padł ofiarą dywersji ideologicznej? Jurij Bezmienow i lewica

Świat zachodni stał się światem klaunów zaledwie w ciągu 30 lat. Ruch BLM, LGBT, transaktywiści, radykalny feminizm niechybnie prowadzą zachód na skraj samodestrukcji. A co, gdyby okazało się, że to nie jest przypadek, że nie jest to po prostu przypadkowa konsekwencja splotu kilku...