Włochy. Niezaszczepieni pracownicy do końca roku muszą zapłacić 500 EUR za testy

Około 500 euro zapłacą do końca roku za testy osoby pracujące we Włoszech, które nie zaszczepią przeciwko Covid-19. Osoby niezaszczepione będą musiały wykonywać testy na obecność koronawirusa nawet trzy razy w tygodniu (15 EUR za test przez 11 tygodni to koszt ~495 EUR).