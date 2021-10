10 minut grozy. Microsoft odparł największy atak DDoS w historii

Microsoft z powodzeniem stawił czoła największemu w historii atakowi typu Distributed Denial of Service (DDoS). Firma poinformowała, że jej usługa w chmurze Azure złagodziła atak DDoS o łącznej wartości 2,4 terabajtów na sekundę (Tbps), co jest największym zarejestrowanym atakiem DDoS do tej pory.