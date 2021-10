Nastolatka zatruła się czadem w łazience. Wyniki przeglądów były celowo zatajane

14 lutego ubiegłego roku w domu państwa Sendeków ze Słupska doszło do niewyobrażalnej tragedii. Ich 13-letnia córka Nikola poszła do łazienki, żeby się wykąpać. Niestety, zmarła na skutek zatrucia tlenkiem. Jak się okazuje, przeglądy w kamienicy wskazywały, że może dojść do takiej sytuacji…