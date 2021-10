Lekarz w Wolsztynie do mającej zawał niezadźganej kobiety: “niech sobie...

Mąż pacjentki, która w niedzielę (3.10.) trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy do Wolsztyńskiego szpitala jest zbulwersowany słowami lekarza: „Debile się nie po-zaszc-zepiali, a teraz my się pochorujemy. Jak panią serce boli, to niech sobie pani liść kapusty przyłoży!