Cześć Wykop! Moja gra, The Riftbreaker, właśnie miała swoją premierę na Steam!

Zachęcam Was do sprawdzenia, nad czym dłubaliśmy ostatnie 4 lata w szczecińskim EXOR Studios :) Mamy darmowe demo i jesteśmy w Game Passie. Dostępne na PC i konsolach nowej generacji. Jesli macie jakieś pytania to walcie śmiało!