Kiedyś to były randki - naprawdę tak pędzili po Paryżu

Jesteś reżyserem i zostało ci 300 metrów filmu z ostatniej produkcji. Co robisz? Oczywiście montujesz kamerę do swojego 450SEL 6.9 i gnasz dobre 200kmh w niedzielny poranek na pola elizejskie do swojej dziewczyny, w nosie mając takie drobiazgi jak piesi, ruch uliczny, światła czy informowanie władz.