Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dotarł do Gujany Francuskiej

We wtorek 12 października Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dotarł w końcu do Gujany Francuskiej. Teleskop spędził 16 dni w morskiej podróży na pokładzie statku MN Colibri pokonując ok. 9334 km z Kalifornii, przez Kanał Panamski, aż do północno-wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej.