Liban. Kiedy chcesz mieć dobrą miejscówkę do obserwacji linii frontu

W stolicy Libanu, Bejrucie, doszło do wymiany ognia, w której zginęło co najmniej sześć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Do wymiany ognia na granicy szyickiej i chrześcijańskiej części miasta doszło po protestach Hezbollahu przeciw sędziemu badającemu sprawę eksplozji w porcie w 2020 roku.