Mroczne sekrety kardynała Dziwisza. Co ukrywa don Stanislao?

Stanisław Dziwisz zasłania się Janem Pawłem II, aby chronić siebie i odsunąć odpowiedzialność od swoich nadużyć? A może do końca chce pozostać lojalnym współpracownikiem i to Jana Pawła II broni milcząc? - To jest dla mnie kluczowe pytanie, ale niezwykle trudno będzie na nie odpowiedzieć...