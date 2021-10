Niewiarygodne! Albania wydała oficjalne oświadczenie po meczu. Oskarża...

Albański Związek Piłki Nożnej oskarżył polskich kibiców o to, że to w wyniku ich prowokacji doszło do niebezpiecznych incydentów we wtorkowym spotkaniu. 'Polscy kibice są znani z takich zachowań i od wielu dni osoby zaangażowane w mecz dokładały wszelkich starań, by zapobiec poważniejszym...