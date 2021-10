Przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy zmienione

Sejm zagłosował za przyjęciem dwóch poprawek Senatu do noweli ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen.