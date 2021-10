Mikroreaktory tworzone na Marsa mogą zapewnić energetyczną przyszłość Ziemi

Technologia zaprojektowania dla kolonizatorów Marsa, może ocalić Ziemię. Jak to możliwe? Byli inżynierowie SpaceX stworzyli tani, przenośny mikroreaktor jądrowy o szerokim spektrum zastosowań. Energia jądrowa to teraźniejszość i nic nie wskazuje na to, by w przyszłości miała przestać być...