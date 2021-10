Tadeusz Rydzyk ma więcej z darowizn, mniej z TV Trwam

Przychody Fundacji Lux Veritatis z darowizn wzrosły w ub.r. o 10,4 proc. do 33,92 mln zł, a z Telewizji Trwam zmalały o 14,4 proc. do 11,86 mln zł. Głównie dzięki 22,2 mln zł wpływów z ugody sądowej fundacja osiągnęła 18,62 mln zł zysku netto, to jej najlepszy wynik od 5 lat.