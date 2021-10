Hausner uderza w NBP: stracił swoją wiarygodność jako instytucja bankowa

- Ekonomiści będą uważali, że decyzja RPP o obniżeniu stóp procentowych to krok we właściwym kierunku. Natomiast ja uważam, że to błąd techniczny, dlatego, że decyzja zapadła na zasadzie kompletnego zaskoczenia - powiedział prof. Jerzy Hausner w programie "Fakty po faktach" w TVN24.