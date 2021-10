Polskie rolnictwo nad przepaścią. W przyszłym roku może nie być polskich warzyw

Gigantyczne podwyżki cen nawozów uderzą w polskie rolnictwo. Za to wszystko zapłacą konsumenci. Dziś marchewka to jeden z najtańszych produktów, które sprzedają rolnicy. Jej cena dzisiaj nie pozwala na to, by wysiać ją w przyszłym roku. Dla zwykłych ludzi zostanie chłam przywożony z zagranicy.