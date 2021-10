Duda już nie wspomni o oleju. Porażający wzrost cen

Andrzej Duda zapewniał jakiś czas temu, że choć niektóre produkty podrożały, to "w ogromnym stopniu potaniał olej". Średnia cena od pamiętnej konferencji Andrzeja Dudy wzrosły z około 4,60 zł do 9,66 zł za litr. Ceny oleju w ciągu roku się podwoiły. To średnia, bowiem w sklepach ceny przekraczają ..