Idą w ślad Polaków i chcą zablokować Nord Stream 2 na etapie certyfikacji

Naftogaz złożył wniosek do niemieckiego regulatora Bundesnetzagentur o przyłączenie go do procesu certyfikacji spornego gazociągu Nord Stream 2 w ślad PGNiG z Polski, które już się przyłączyło. Bez certyfikacji nie będą mogły ruszyć dostawy gazu sporną magistralą z Rosji do Niemiec....