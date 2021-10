Grodzki: "Ludzie zobaczyli, że PiS to nie Polska, a Polska to nie PiS"

Dziś w Parlamencie Europejskim ludzie zobaczyli, że PiS to nie Polska, a Polska to nie PiS - podkreślił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W jego ocenie bardzo przykre było to, że premierowi Mateuszowi Morawieckiemu klaskali "jedynie przedstawiciele partii faszyzujących i proputinowskich".