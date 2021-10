Balcerowicz: Glapiński myśli, że NBP jest jak FED a grozi nam scenariusz turecki

Doszło do podwyżki stóp procentowych, ale to nie załatwia sprawy. Szkody już nastąpiły. Zadaniem RPP jest teraz odkręcanie szkód, jakie wyrządzili. Nie wiem, czy Glapiński i jego współpracownicy czują się za to odpowiedzialni. - mówi Balcerowicz. Zdaniem było prezesa NBP grozi nam scenariusz turecki