Rosja ma dość Google i kończy z małymi karami. Na początek do 20% dochodów

Roskomnadzor ma dość Google, które nie płaci niskich kar, a jednocześnie unika dostosowywania się do rosyjskich wymogów. Złożono wniosek o ukaranie grzywną do 20% dochodów, jednak to nie koniec. Jeśli YouTube nie odblokuje kanału rosyjskiego biznesmena, podobna kara będzie się podwajać co tydzień.