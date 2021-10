Tel. porwanej dziewczyny na nr alarmowy, nie mogła powiedzieć, że jest porwana

Kobieta umówiła się na randkę. Mężczyzna dosypał jej coś do drinka, obudziła się w jego samochodzie, gdzieś jechali. Była przerażona i pod pretekstem telefonu do siostry żeby się nie martwiła, że nie wróci na noc do domu, zadzwoniła na nr alarmowy. Nie mogła powiedzieć wprost, że jest porwana.