Na COVID choruje 99 osób niezaszczepionych?

Ministerstwo Zdrowia notorycznie manipuluje informacjami podając, że 99 % chorych to osoby niezaszczepione.Ogólnie to jest prawda ale taka prawda jak to, że gdyby testować tylko zaszczepionych to wyszłoby 100 % chorych zaszczepionych.Sensowną liczbą jest liczba z danego tygodnia i tu już jak na...