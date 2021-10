Poza Granicami Obserwowalnego Wszechświata

Wszechświat wydaje się niewyobrażalnie rozległym miejscem. Istnieje jednak rozróżnienie na wszechświat oraz tzw. obserwowalny wszechświat. Otóż obserwowalny wszechświat to taki obszar, który jest możliwy do zaobserwowania z Ziemi w chwili obecnej. Jego średnica wynosi ok. 93 mld lat...