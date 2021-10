Nowe podatki PiS. Rząd ściągnie miliardy z danin od paliwa, alkoholu i tytoniu

Podwyżki akcyzy mają zapewnić rzekę pieniędzy płynącą do budżetu co roku coraz szerszym strumieniem. Tylko z alkoholu i papierosów rząd chce ściągnąć dodatkowe 103,7 mld zł w 10 lat. Co więcej, głośna ostatnio akcyza na paliwaoznacza wpływy do budżetu rzędu 7 mld zł rocznie.