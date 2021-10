ProtonMail wygrał proces z rządem Szwajcarii

W maju 2020 ProtonMail pozwał rząd Szwajcarii do tamtejszego Federalnego Sądu Administracjnego. ProtonMail uważał, że email to nie usługa telekomunikacyjna, rząd odwrotnie. ProtonMail wygrał, w związku z tym nie musi przechowywać tylu danych, co muszą dostawcy usług telekomunikacyjnych.