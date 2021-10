Rolnik oddał do rzeźni chorą krowę. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

(...) który w 2018 r. oddał swoją krowę do rzeźni i zataił przed kupującymi, że była ona wcześniej chora i leczona antybiotykiem. Lekarze weterynarii tuż przed ubojem zbadali mięso i okazało się, że nie nadaje się do spożycia przez ludzi. We wtorek ruszył proces w sprawie.