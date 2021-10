615 górników pójdzie na urlop górniczy, za 80% dotychczasowego wynagrodzenia.

I to nie małego, bo JSW bardzo dobrze płaci. W styczniu 2022 roku 615 górników kopalni Jastrzębie III przejdzie do państwowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Mogą też dostać odprawę w wysokości 120 tys. zł. A pielęgniarkom czy ratownikom medycznym to samo państwo oferuje kopa w zad.