Zamordystyczno-faszystowskie zapędy Sutkowskiego i redaktorki onetu

"Pewne profity należy dać zaszczepionym, takie proste..." (...) "chcesz iść na zakupy - pokaż paszport, chcesz iść do restauracji - pokaż paszport, chcesz iść do fryzjera, kosmetyczki? - pokaż paszport". "Dlaczego rząd boi się to wprowadzić?" - pyta redaktorka