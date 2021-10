Norwegia. Łowcy zabili za dużo wielorybów. Część mięsa wyrzucają do morza

575 płetwali karłowatych zginęło w tym roku z rąk wielorybników. To najwięcej od pięciu lat, przez co łowcy nie wiedzą, co zrobić z nadmiarem mięsa. Uznali więc, że część przetworzą na karmę dla psów lub wyślą do Japonii. zdarza im się wyrzucać wielorybie mięso do morza.