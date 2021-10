Raspberry Pi Zero 2 W już w sprzedaży za 15 USD

Minęło już parę lat odkąd Fundacja Raspberry Pi zaprezentowała RPI Zero za 5 dolarów. W dniu dzisiejszym zaprezentowała nową wersję Raspberrypi Zero 2 W. Nowa malina została wyceniona na 15 USD, Raspberry Pi Zero 2 W wykorzystuje ten sam SoC Broadcom BCM2710A1 co w Raspberry Pi 3, z...