Hairy Potter rządu zapowiada "konserwatywny" budżet - bez środków z KPO.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski zapowiedział, że budżet państwa na 2022 r. oparty jest na konserwatywnych założeniach.- Ten konserwatyzm wyraża się m.in. w tym, że nie przewidujemy w tym budżecie środków z KPO. Gdyby one były, to by były pozytywnym impulsem i pozytywną niespodzianką - wskazał.