Były dziennikarz GW zatrzymany za przemyt imigrantów oskarża służby o rasizm.

Pawłowi Wrabcowi i jego żonie grozi osiem lat więzienia za to, że postanowili przewieźć uchodźców. "Policja zastrasza ludzi. To jest niesamowite, gdy funkcjonariusz zagląda do samochodu i szuka osób o śniadej skórze. To obrzydliwy rasizm. To szaleństwo trzeba powstrzymać. Przecież tam giną ludzie."