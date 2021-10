Litr benzyny za 4,08 zł. Konfederacja ma pomysł na obniżenie cen paliw

Obniżenie VAT-u na paliwo z 23 do 15 proc., akcyzy do nie więcej niż 10 proc. i opłaty paliwowej do 1,7 proc. ceny paliwa - jest wśród założeń projektu przyjęcie którego doprowadziłoby według posłów Konfederacji do obniżenia ceny litra benzyny PB95 do 4,08 zł, a oleju napędowego do 4,50...