Białoruski dziennikarz: Dzielnica Mińska zmieniła się w „mały Bagdad” (film)

Wczoraj Międzynarodowy Port Lotniczy Mińsk opublikował nowy rozkład lotów, z zgodnie z którym co tydzień z Bliskiego Wschodu do Mińska będzie latać co najmniej 55 samolotów – pisze białoruski niezależny dziennikarz Tadeusz Giczan i publikuje nagranie jednej z dzielnic Mińska.