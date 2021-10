Rząd, póki co, może się cieszyć z "ukrytego podatku". Gorzej z resztą Polaków.

Inflacja w Polsce rozpędziła się do poziomów niewidzianych od maja 2001 r. Wbrew pozorom jest to wciąż dobra wiadomość dla rządu, ponieważ wzrost cen podrasuje wpływy podatkowe do budżetu w postaci zwiększonego dochodu z VAT. Radość może być jednak krótkotrwała.