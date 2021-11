Szczyt G20. To nagranie jest hitem internetu! "Teatr obostrzeń trwa w...

W ostatnim czasie obserwujemy dziwne zachowania niektórych polityków, którzy do kamery pozują w maseczce, tylko po to, aby za chwilę trafiła do kieszeni.Nagranie ze szczytu G20 stało się hitem internetu nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W roli głównej Angela Merkel i Emmanuel Macron....