Facet zlał kobietę na gali MMA. Najman odpowiada na krytykę: lewacka hipokryzja

Na gali MMA VIP 3 doszło do walki mężczyzny z kobietą. Cały internet zawrzał, a zagraniczne media rzuciły się na galę Najmana. Włodarz organizacji nie pozostał im dłużny: "powinniście krzyczeć, że to Najman ma racje, bo dąży do równouprawnienia, gdzie kobieta może na równi rywalizować z mężczyznami"